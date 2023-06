Mort Cause de Décès : Une station balnéaire mexicaine incite ses clients à se saouler après la mort d’un couple américain

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le complexe de luxe Rancho Pescadero, situé près de Cabo San Lucas au Mexique, a été le théâtre d’une tragédie lorsque deux Américains ont été retrouvés morts dans leur chambre mardi. Selon un rapport, la station encourage les clients à se saouler dans le cadre de l’un de ses programmes de bien-être. Les clients ont accès à un bar ouvert et on leur dit de boire une série de liqueurs exotiques afin que la propriété puisse montrer l’efficacité de son “remède contre la gueule de bois maya” le lendemain. Ce rituel est considéré comme une “pierre angulaire” du programme bien-être de la station balnéaire. Les invités aident à préparer le repas qui les “guérira” le lendemain tout en buvant des cocktails gourmands.

On ne sait pas si Abby Lutz et John Heathco, les deux Américains décédés, ont participé à l’un de ces programmes avant leur mort. Cependant, le couple avait été hospitalisé quelques jours auparavant pour ce qu’ils croyaient être une intoxication alimentaire. Les autorités mexicaines ont confirmé que le couple était mort d’une “intoxication par une substance qui reste à déterminer”. Initialement, on avait affirmé qu’ils étaient morts par inhalation de gaz.

Le complexe de luxe Rancho Pescadero a subi des rénovations pendant quatre ans et a rouvert en septembre. Les chambres coûtent 700 $ la nuit. La propriété appartient maintenant à Hyatt, mais la société n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur les inspections de bâtiments.

Des empoisonnements au gaz naturel ont coûté la vie à des citoyens américains en vacances au sud de la frontière dans le passé, pas plus tard qu’en octobre, lorsque trois Américains ont été trouvés morts dans un appartement loué à Mexico. Les experts en voyages recommandent aux Américains de se rendre au Mexique avec des détecteurs de monoxyde de carbone portables pour leur sécurité.

En attendant, la direction du complexe où les chambres coûtent 700 $ la nuit, s’est efforcée de rassurer les clients. “La sûreté et la sécurité de nos invités et collègues sont toujours une priorité absolue”, a déclaré le directeur général Henar Gil. “Les autorités locales ont confirmé qu’il n’y avait aucune preuve de violence liée à cet incident isolé, et qu’il n’y a aucune menace pour la sécurité ou le bien-être des clients pour le moment”, a-t-il ajouté.