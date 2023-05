Mort Cause de Décès : Valentin Petit, director of Pharrell Williams and Nekfeu’s music videos, dies tragically at 32.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Valentin Petit, un réalisateur de clips renommé, est décédé à l’âge de 32 ans dans un accident d’avion en Suisse, en compagnie de deux autres personnes. Petit avait travaillé avec de nombreuses stars de la musique, dont Pharrell Williams, Rosalía, Nekfeu et Roméo Elvis, et avait fondé sa propre boîte de production, Ocurens.

Le Berry Républicain a révélé que Petit était en vacances en Suisse quand il a perdu la vie dans un crash d’avion de tourisme. Les autorités ont confirmé que Petit, le pilote et une autre passagère avaient été tués dans l’accident. La famille de Petit a déclaré que le tour en avion avait été un cadeau d’anniversaire d’un proche. Petit devait fêter ses 33 ans le 22 mai, soit deux jours après l’accident. Une autopsie doit être réalisée avant que la famille ne puisse récupérer le corps.

Le décès de Petit a choqué le monde de la musique, car il était un réalisateur de clips de renommée mondiale. Il avait collaboré avec des artistes tels que Pharrell Williams, Rosalía, Nekfeu et Roméo Elvis. Sa dernière création était pour Ziak et son titre “Même pas un grincement”, sorti en janvier dernier, qui a été vu plus de 6 millions de fois. Petit avait également travaillé sur des publicités pour des marques comme Puma et Adidas, et avait réalisé le défilé de Balmain.

Petit était un passionné de sports mécaniques, en particulier de skate. Il avait créé sa propre boîte de production, Ocurens, et avait travaillé sur des projets pour des marques de renom. Petit aimait voyager et avait visité de nombreux pays du monde.

Le décès de Petit a été un choc pour ses amis et sa famille. L’un de ses amis a déclaré que Petit était une personne très drôle, qui adorait l’aventure et la vidéo. Petit s’est mis au skate après s’être cassé le poignet en roulant à vélo, et était devenu une référence dans le métier. Ses réalisations ont été saluées par les professionnels, qui ont souligné sa créativité et son talent.

Le monde de la musique et de la vidéo a perdu un talentueux réalisateur. Valentin Petit a laissé derrière lui un héritage de créativité et d’innovation, qui restera gravé dans les mémoires de ses amis, de sa famille et de ses fans. Le monde du skate a également perdu un passionné, qui a su allier sa passion à son travail. Sa mort est une perte pour la communauté créative, mais son travail continuera d’inspirer de nombreuses personnes.