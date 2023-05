Mort Cause de Décès : Valentin Petit, le réalisateur de clips, a perdu la vie dans un accident d’avion.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le monde de la musique est en deuil. Valentin Petit, célèbre réalisateur de clips, est décédé tragiquement samedi dernier dans le crash d’un avion de tourisme en Suisse. Le jeune homme de 32 ans avait travaillé avec les plus grands noms de la musique tels que Nekfeu, Pharell Williams ou encore Roméo Elvis.

L’avion avait décollé de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel, avant de s’écraser dans une zone de forêt difficile d’accès. À bord de l’appareil se trouvaient le pilote septuagénaire, le réalisateur et une autre personne, qui ont tous les trois trouvé la mort. Les circonstances du drame n’ont pas encore été divulguées et une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du crash.

Valentin Petit avait débuté sa carrière en réalisant des clips pour des artistes locaux avant de travailler avec des stars internationales. Il avait notamment réalisé le clip « À la folie » de Nekfeu ou encore « TKN » de Rosalía et Travis Scott. Il était également derrière le clip « Gust of Wind » de Pharell Williams, qui avait été nommé aux Grammy Awards en 2015, ainsi que le clip « Soleil » de Roméo Elvis.

Le réalisateur de clips était passionné par son métier et avait su se faire un nom dans le milieu musical grâce à son talent et sa créativité. Les artistes avec lesquels il avait collaboré ont tous exprimé leur tristesse et leur choc suite à l’annonce de sa disparition. Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages ont été rendus à Valentin Petit.

Le père de Valentin, Didier Petit, a confié au Berry Républicain que la famille était « dévastée » et qu’ils devaient maintenant récupérer le corps de leur fils pour le ramener chez eux. Didier Petit a également précisé que l’avion était un cadeau d’anniversaire qu’un proche avait offert à son fils, qui devait fêter ses 33 ans le lendemain de l’accident.

La disparition brutale de Valentin Petit est un choc pour le monde de la musique et du cinéma. Le jeune réalisateur avait su se faire une place de choix dans le milieu grâce à son talent et son professionnalisme. Les artistes avec lesquels il avait travaillé perdent un ami et un collaborateur de talent. Sa famille et ses proches pleurent un jeune homme passionné, créatif et talentueux, parti bien trop tôt.