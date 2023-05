Mort Cause de Décès : Valentin Petit, le réalisateur, décède dans un accident d’avion.

Nécrologie – Mort cause de décès.

Le réalisateur Valentin Petit décède dans un accident d’avion

C’est une terrible nouvelle qui touche le monde de l’audiovisuel et de la musique. On apprend que le réalisateur Valentin Petit est décédé dans un accident d’avion.

Petit avait travaillé avec des stars comme Rosalia, Pharrell Williams, A$AP Ferg ou encore Nekfeu

C’est une information qui a été confirmée par la famille de la victime au Berry Républicain. Alors qu’il aurait fêté son 33ème anniversaire lundi 22 mai, Valentin Petit a perdu la vie dans un crash d’avion de tourisme en Suisse. Le pilote du véhicule, âgé de soixante-dix ans, ainsi qu’une autre passagère, sont également décédés. L’avion s’est crashé dans le canton de Neuchâtel. Le tour en avion était par ailleurs un cadeau offert par un proche à Valentin Petit pour son anniversaire.

Réalisateur de clips et de publicités, Valentin Petit a travaillé avec de grandes stars tout au long de sa carrière. Le vidéaste a ainsi réalisé des clips pour Ateyaba, Nekfeu, A$AP Ferg, Pharrell Williams, Rosalia ou encore Ziak. Valentin Petit était ainsi derrière la caméra pour Même pas un grincement du dernier nommé. Sur Instagram, le rappeur a tenu à rendre hommage au réalisateur, en écrivant :

« Une pensée pour Valentin Petit. Réalisateur de talent présent sur le clip de Même pas un grincement. Repose en paix. Merci pour ton travail et pour tout ce que tu as accompli pour la culture, nous te garderons en mémoire pour toujours. Tout mon soutien à la famille et à ses proches. »

Sur les réseaux sociaux, de nombreux artistes et autres personnalités du monde de la musique n’ont pas tardé à rendre un dernier hommage à Valentin Petit.