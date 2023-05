Mort Cause de Décès : Valentin Petit, un réalisateur originaire de Bourges, meurt dans un accident d’avion en Suisse.

Nécrologie – Mort cause de décès.

<

div> : Tout ce que vous devez savoir

<

div> est une balise HTML utilisée pour créer une division ou une section dans une page Web. Cette balise permet aux concepteurs de site Web de diviser le contenu en différentes parties, facilitant ainsi la conception et la gestion de la page. La balise

<

div> est souvent utilisée pour regrouper des éléments de page tels que des images, des textes, des boutons, des formulaires, des liens, etc.

La balise

<

div> est l’un des éléments les plus couramment utilisés dans la conception de sites Web car elle offre une grande flexibilité dans la gestion du contenu de la page. Elle peut être utilisée pour créer des colonnes, des en-têtes, des pieds de page, des menus, des barres latérales, des sections de contenu et bien plus encore. La balise

<

div> est souvent utilisée avec des feuilles de style en cascade (CSS) pour styliser et positionner les éléments de la page.

Dans l’article ci-dessus, la balise

<

div> est utilisée pour diviser le contenu en deux parties distinctes : une image et un texte. L’image est encapsulée dans une balise