Mort Cause de Décès : Vidéo de gala – Christophe Dominici : quelles sont les causes du décès soudain du champion de rugby à l’âge de 48 ans ?

Nécrologie – Mort cause de décès.

Mort de Michel Cordes : un enterrement sans l’équipe de “Plus Belle La Vie”

Femme Actuelle Mort de Michel Cordes : un enterrement sans l’équipe de “Plus Belle La Vie”

Vendredi 5 mai 2023, Michel Cordes était retrouvé mort dans sa maison de Grabels, près de Montpellier. Ses funérailles ont eu lieu à Grammont mercredi 17 mai 2023, mais sans les figures connues de Plus Belle La Vie, comme le précise Midi Libre.

Le monde du cinéma et des séries françaises est en deuil. Michel Cordes, qui interprétait le rôle de Roland Marci dans la série “Plus Belle La Vie”, est décédé le vendredi 5 mai 2023 à l’âge de 75 ans. Les fans de la série ont été choqués et attristés par cette nouvelle, car Michel Cordes était l’un des personnages les plus populaires et les plus aimés de la série.

Ses funérailles ont eu lieu le mercredi 17 mai 2023 à Grammont, près de Montpellier, où Michel Cordes avait vécu pendant de nombreuses années. Cependant, ce qui a surpris de nombreux fans de “Plus Belle La Vie”, c’est que l’équipe de la série n’a pas assisté aux funérailles. Selon Midi Libre, aucun des acteurs ou membres de l’équipe n’était présent lors de l’enterrement de Michel Cordes.

Cette absence a suscité de nombreuses interrogations chez les fans de la série, qui se demandent pourquoi l’équipe de “Plus Belle La Vie” n’a pas rendu hommage à l’un de ses acteurs les plus emblématiques. Cependant, certains membres de l’équipe ont exprimé leur tristesse et leur soutien à la famille de Michel Cordes sur les réseaux sociaux.

Michel Cordes avait rejoint le casting de “Plus Belle La Vie” en 2004, lors de la première saison de la série. Il avait rapidement conquis le cœur des téléspectateurs grâce à son interprétation du personnage de Roland Marci, le patron du célèbre bar “Le Mistral”. Son personnage était apprécié pour son humour, sa bienveillance et sa sagesse.

Michel Cordes était également connu pour son engagement en faveur de la langue et de la culture occitanes. Il avait notamment participé à de nombreux événements culturels et avait écrit plusieurs livres en occitan.

Son départ de la série “Plus Belle La Vie” en 2020 avait été un moment émouvant pour les fans de la série, qui avaient suivi les aventures de son personnage pendant plus de 15 ans. Michel Cordes avait exprimé sa gratitude envers les téléspectateurs et l’équipe de la série lors de son départ.

Aujourd’hui, les fans de “Plus Belle La Vie” continuent de rendre hommage à Michel Cordes sur les réseaux sociaux, en partageant des souvenirs de son personnage ou des messages de condoléances à sa famille. La disparition de l’acteur a également suscité une vive émotion dans le monde du cinéma et de la télévision en France.

Michel Cordes restera à jamais dans les mémoires comme l’un des acteurs les plus talentueux et les plus appréciés de sa génération. Son départ laisse un vide immense dans le cœur de ses fans et de ses proches, mais son héritage artistique et culturel continuera de vivre à travers son travail et son engagement.