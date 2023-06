Mort Cause de Décès : Vidéo de gala – Loana en deuil suite au décès de son père: “Il était gravement malade et presque aveugle”

Nécrologie – Mort cause de décès.

Poly-Amours: Daphné, 27 ans : “J’en veux à mes parents de ne pas vouloir rencontrer mes deux amoureux”

Daphné, âgée de 27 ans, s’est toujours considérée comme polyamoureuse. Elle explique : “J’ai mis longtemps à me mettre en couple et je n’ai pas eu de copain au lycée. Mais dès la fac, je parlais déjà de polyamour. J’ai découvert le principe sur internet avant de faire mes recherches moi-même. J’ai pas mal échangé en ligne avec des personnes concernées. Plus je me renseignais, plus j’avais l’impression que c’était ce que j’avais envie de vivre. L’idée de passer des années avec une seule personne, de tout faire peser sur le dos de cette pauvre personne, ça me faisait très peur. Au début, on me disait que j’allais rentrer dans le rang et que quand j’allais faire la bonne rencontre, la monogamie serait une évidence. Mais non. Je m’y suis tenue. Même très amoureuse, j’ai laissé la porte ouverte à d’autres rencontres. Maintenant, je suis en couple avec deux hommes et je suis très heureuse.”

Le polyamour, également connu sous le nom de relations non-monogames, est une pratique consistant à avoir des relations amoureuses et sexuelles avec plusieurs personnes simultanément, avec le consentement et la connaissance de tous les partenaires impliqués. Contrairement à la polygamie, qui implique un mariage légal avec plusieurs partenaires, le polyamour est une pratique plus informelle et flexible.

Pour Daphné, le polyamour est une manière de vivre ses relations amoureuses et sexuelles sans se sentir limitée ou enfermée dans une seule relation. Cependant, elle doit faire face à des défis, notamment en ce qui concerne la compréhension et l’acceptation de son mode de vie par les autres, en particulier ses parents.

Elle explique : “Mes parents ont du mal à comprendre et à accepter ma situation. Ils ont rencontré mon premier petit ami, mais ils refusent de rencontrer mes deux autres partenaires. Je trouve cela très difficile à vivre, car j’ai l’impression qu’ils ne me comprennent pas et qu’ils ne veulent pas accepter ma manière de vivre mes relations. Cela crée des tensions et des conflits dans notre relation.”

Malgré les défis, Daphné est heureuse de vivre son polyamour et espère que les mentalités évolueront pour permettre une plus grande acceptation de cette pratique. Elle conclut : “Je pense qu’il est possible de vivre des relations amoureuses et sexuelles de différentes manières, et que chacun devrait avoir le droit de choisir ce qui lui convient le mieux. Le polyamour peut être une option pour ceux qui cherchent à vivre des relations plus libres et plus ouvertes, et je pense que c’est quelque chose qui devrait être accepté et respecté.”