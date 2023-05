“MSI 2023 Winner Bracket”: La finale du Winner Bracket MSI 2023 entre T1 et JDG attire plus de 2,2 millions de spectateurs.

1. #MSI2023

Nouveau record d’audience dans ce Mid-Season Invitational 2023 avec plus de 2,2 millions de spectateurs devant la rencontre ayant opposé T1 à JD Gaming, la finale du Winner Bracket qui s’est achevé sur une victoire de l’équipe chinoise qui s’est ainsi qualifiée pour la grande finale du tournoi.

Le Mid-Season Invitational 2023 arrive bientôt à son terme ; il s’est joué en ce jeudi 18 mai la finale du Winner Bracket entre deux des meilleures équipes du circuit League of Legends, le Bo5 entre T1 et JD Gaming. La rencontre s’est achevée il y a quelques minutes sur une magnifique victoire de la formation chinoise qui est allée s’imposer sur un score de 3-2, un succès qui permet au champion de la LPL se valider sa qualification pour la grande finale de ce MSI 2023. Sans surprise, ce match qui vient clôturer la partie supérieure de l’arbre entre la Corée du Sud et la Chine a attiré la foule sur les différents flux et plateformes de streaming ; le site Esports Charts a enregistré un pic à 2 263 437 spectateurs (hors stats chinoises), un chiffre enregistré lors de la 5e manche de cette rencontre et qui vient ainsi battre le record de l’année dernière.

Ce Bo5 est devenu le match le plus populaire du tournoi avec un Peak Viewers à plus de 2,2 millions (pic viewers de 608K du côté du stream coréen), battant ainsi le record du MSI 2022 qui avait enregistré un pic à 2 194 104 spectateurs lors de la finale entre T1 et RNG, soit environ 5% de plus par rapport à l’année dernière. À noter également que la moyenne spectateurs enregistrée depuis le début du tournoi est supérieure à toutes celles enregistrées depuis la mise en place de ce tournoi avec un average viewers à 752 448 (711 465 au MSI 2021).

Ce MSI 2023 devient également (pour le moment) le cinquième événement le plus populaire de tous les temps de la scène League of Legends, bien évidemment derrière les quatre derniers championnats du monde. Le leader actuel de la discipline reste le Championnat du monde de 2022 qui culmine avec plus de 5 millions de spectateurs, juste devant les Worlds 2021, 2019 et 2020.

