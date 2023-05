“Muffin ai lamponi”: Step-by-Step Tutorial for Making Raspberry Muffins with Whipped Cream

Muffin ai lamponi con panna montata: una colazione gustosa e colorata

Procedimento

Per prima cosa passa al setaccio la farina con il lievito e falli cadere insieme in un’ampia ciotola. Adesso versa l’olio a filo e uniscilo con il succo di lamponi, lo zucchero e un pizzico di sale. A parte sbatti le uova e poi aggiungi tutto al composto. Attenta perché questo è un momento molto delicato per la buona riuscita dei muffin: mescola con la frusta fino ad ottenere un impasto super omogeneo e molto liscio. Una volta che il composto è pronto suddividilo negli stampini, assicurandoti che siano ben foderati con carta da forno inumidita. Attenta, la cottura non deve superare i 35 minuti. La temperatura ideale invece è di 180°. Mentre i muffin cuociono in forno, hai tutto il tempo per montare la panna, rendendola morbida e soffice. Se non hai tempo e vuoi evitare di montare la panna a mano, puoi utilizzare uno sbattitore. È ora di sfornare i muffin. Per evitare di rovinare tutto, però, aspetta che si siano raffreddati. Dopodiché guarniscili con la tua fantasia!

Ingredienti

200 g di farina 00

1 bustina di lievito per dolci

150 ml di olio di semi di girasole

250 ml di succo di lamponi

150 g di zucchero semolato

2 uova

1 pizzico di sale

200 ml di panna da montare

Lamponi freschi per guarnire

Varianti

Questa ricetta è facilmente personalizzabile, puoi ad esempio sostituire i lamponi con altra frutta di stagione come fragole, mirtilli o more. Inoltre puoi arricchire l’impasto con gocce di cioccolato, noci o mandorle tritate.

Conclusioni

I muffin ai lamponi con panna montata sono un’ottima idea per una colazione gustosa e colorata. La ricetta è facile e veloce da preparare, e puoi personalizzarla in base ai tuoi gusti. Serviti con una tazza di caffè o tè, questi muffin saranno la tua coccola mattutina.

