“Mutton Nihari Recipe”: “Chef Sumera Anwer & Chef Shireen Anwer ki taraf se ‘MEAT EID SERIES 2023’ ke liye Mutton Nihari ka naya tariqa”

مٹن نہاری “میٹ عید سیریز 2023” نئی ریسپی بائی شیف سمیرا انور اور شیف شیرین انور

مٹن نہاری کیا ہے؟

مٹن نہاری ایک دلچسپ پاکستانی دشتی کھانا ہے جو بہترین گوشت کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی کھانوں کی مشہور ترین ڈشز میں سے ایک ہے جو عید الاضحٰی کے موسم میں بڑے پیمانے پر تیار کیا جاتا ہے۔ یہ گوشتی ڈش بہت سے مصالحوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے جو اس کی خوشبو اور ذائقہ کو بہتر بناتے ہیں۔

مٹن نہاری کے لئے ضروری اجزاء

مٹن گوشت 2 کلو

پیاز 2 عدد

تمام غلیظ مصالحہ 2 چائے کے چمچ

لونگ 2 عدد

دار چینی 2 عدد

سونف 1 چائے کا چمچ

زیرہ 1 چائے کا چمچ

دھنیا پاؤڈر 1 چائے کا چمچ

ہلدی پاؤڈر 1 چائے کا چمچ

نمک حسب ذائقہ

گھی 1 کپ

گرم پانی 4 کپ

گارم مصالحہ پسندیدہ

مٹن نہاری بنانے کا طریقہ

پہلے گوشت کو دھو کر اچھی طرح سے صاف کر لیں اور چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اب ایک بڑے پین میں گھی گرم کر کے پیاز کو ہلکا سا سنگھار کر لیں۔ پیاز کے بھورے ہونے کے بعد ، گوشت کو شامل کریں اور اچھی طرح سے بھون لیں۔ اب تمام مصالحہ شامل کریں اور 2 منٹ تک بھون لیں۔ اب گرم پانی شامل کریں اور گوشت کو گلنے دیں۔ جب گوشت گل جائے تو دھنیا پاؤڈر شامل کر کے 5 منٹ کے لئے دم دیں۔ اب مٹن نہاری کو چولہے سے اتار کر گرم مصالحہ شامل کریں اور فوراً پیش کریں۔

مٹن نہاری کے ساتھ کیا کھائیں؟

مٹن نہاری کے ساتھ نان یا ٹانڈوری روٹی کھائیں۔ اس کے ساتھ سلاد اور چٹنی بھی سرو کریں۔

اختتامی بیان

ایک دم گرم مٹن نہاری سیخندرآبادی کے لوگوں کی پسندیدہ ڈشز میں سے ایک ہے۔ یہ خوشبو اور ذائقہ دونوں میں بہترین ہے اور عید الاضحٰی کے موسم میں بنانا بہترین انتخاب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری نئی مٹن نہاری کی ریسپی پسند آئی ہو گی۔

