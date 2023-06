Nalsab Mulla Shot Dead At Sangli

Sangli murder case NCP worker shot dead Political violence in Maharashtra Nalsab Mulla assassination Criminal investigation in Sangli killing

Share this: Twitter

Facebook



As per reports, Nalsab Mulla, an NCP worker, was shot dead in Sangli.संदर्भानुसार, एनसीपीचे कार्यकर्ता नालसाब मुल्ला सांगलीत गोळ्या झाडून हत्या झाली आहे.