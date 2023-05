no vax genitori Covid test negato: I genitori no vax rifiutano il tampone per il Covid-19

Il caso del bambino no-vax: rifiutano tampone Covid e il pm apre un’indagine per tentato omicidio

Un bimbo di 4 anni e mezzo è stato portato al pronto soccorso di un ospedale di Milano, dove i medici hanno diagnosticato una forma aggressiva di tumore. La sola speranza di cura era in una struttura sanitaria fuori Milano, ma per trasferirlo serviva un tampone Covid. I genitori, no-vax, si sono rifiutati di darlo, impedendo il trasferimento e mettendo a rischio la vita del bambino e degli altri pazienti immunodepressi presenti nella struttura.

I genitori no-vax negano il consenso per il tampone

Il tampone era necessario per la sicurezza degli altri pazienti, ma i genitori del bambino si sono rifiutati di darlo, negando il consenso ai medici. Questo ha bloccato il trasferimento del piccolo e ha portato il pm della procura di Milano a intervenire per sbloccare la situazione.

Il pm li indaga per tentato omicidio

Il pm ha aperto un fascicolo di indagine a carico dei genitori per l’ipotesi di tentato omicidio del figlio, poiché il prelievo coattivo di campioni biologici è ammesso soltanto in caso di urgenza e quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini. In questo caso, il tampone era necessario per la sicurezza del bambino e degli altri pazienti, quindi il pm ha autorizzato il prelievo forzoso del campione biologico.

Come è stato risolto il caso

Dopo l’intervento del pm, il tampone è stato effettuato e il bambino è stato trasferito nella struttura sanitaria dove poteva ricevere le cure necessarie. La vicenda ha scatenato un dibattito sulla questione dei vaccini e sulla libertà dei genitori di scegliere per i propri figli. Tuttavia, in questo caso, la scelta dei genitori ha messo in pericolo la vita del bambino e degli altri pazienti, rendendo necessario l’intervento del pm.

Anti-vaccination movement Parental control and medical decisions Public health and safety COVID-19 testing and prevention Controversial parenting practices

News Source : Enrico Tata

Source Link :genitori no vax gli negano il tampone Covid/