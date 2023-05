Pedro Pascal eye infection.: Pedro Pascal Suffers Eye Infection Due to Game of Thrones Fans (SPOILERS)

Pedro Pascal contracte une infection oculaire à cause des selfies des fans de “Game of Thrones”

Lors d’une table ronde organisée par le site américain The Hollywood Reporter en présence de plusieurs comédiens, Pedro Pascal a révélé avoir contracté une infection oculaire à cause des selfies demandés par les fans de “Game of Thrones”.

Le prix du succès

Pedro Pascal est un acteur chilien connu pour ses rôles dans des séries télévisées telles que “Game of Thrones”, “The Mandalorian” et “The Last of Us”. C’est grâce à son rôle dans “Game of Thrones” en tant qu’Oberyn Martell que l’acteur a connu une popularité fulgurante auprès des fans. Cependant, cette popularité a eu un impact sur sa santé, comme il l’a révélé lors de la table ronde.

“Je me souviens, au début, en raison de la manière dont mon personnage meurt dans la série, les gens demandaient à prendre des selfies avec leurs pouces dans mes yeux”, explique-t-il. “J’étais tellement reconnaissant et heureux de la popularité de mon personnage, que je les laissais faire. À New York qui plus est ! Et après, je me souviens avoir eu une infection à l’œil”, poursuit-il.

La tendance des fans à l’appeler “papa”

Depuis ses rôles dans “The Mandalorian” et “The Last of Us”, les fans ont commencé à appeler Pedro Pascal “papa” sur les réseaux sociaux. Bien qu’il trouve cela amusant, l’acteur a tenu à préciser qu’il n’était pas réellement père et qu’il ne le serait probablement jamais.

Pedro Pascal est connu pour maintenir sa vie privée loin des regards indiscrets. Sa dernière relation connue remonte à 20 ans.

En conclusion

Le succès peut avoir des conséquences inattendues, comme en témoigne l’infection oculaire de Pedro Pascal. Les fans doivent se rappeler que les acteurs sont des êtres humains qui méritent le respect et la considération, même si leur popularité est grande.

Pedro Pascal Game of Thrones Eye infection Fans Spoilers

News Source : CNEWS

Source Link :Game of Thrones : Pedro Pascal a souffert d’une infection de l’œil à cause des fans de la série (SPOILERS)/