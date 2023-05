“Rafael Nadal forfait”: Rafael Nadal withdraws from Roland-Garros due to injury.

1. #RafaelNadal

Sans surprise, Rafael Nadal ne défendra pas son titre à Roland-Garros

L’Espagnol, quatorze fois vainqueur des Internationaux de France, a officialisé ce jeudi son forfait pour l’édition 2023 (28 mai – 11 juin), lors d’une conférence de presse organisée dans les locaux de son Académie à Manacor (Majorque). Souffrant toujours du psoas-iliaque gauche (inflammation de grade 2), il a été contraint à renoncer.

Une pause de plusieurs mois pour retrouver son état de forme

« La lésion n’a pas évolué comme je le voulais. Je ne suis pas en mesure de jouer à Roland-Garros. Vous pouvez imaginer combien c’est difficile pour moi de prendre cette décision, dictée par mon corps », a-t-il expliqué avant d’annoncer une pause de plusieurs mois pour essayer de retrouver son état de forme. « L’année prochaine sera sans doute ma dernière année », a-t-il précisé.

Le dernier match officiel de Nadal remonte à janvier

Le dernier match officiel de Nadal, qui fêtera ses 37 ans le 3 juin, remonte au 18 janvier. Il avait alors été éliminé par Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5) au deuxième tour de l’Open d’Australie. Diminué, il avait ensuite dû faire une croix sur les Masters 1000 de Monte-Carlo, Madrid et Rome.

What is the news about Rafael Nadal?

Rafael Nadal will not defend his title at Roland-Garros due to an inflammation injury in his left psoas-iliaque, and he announced a break of several months to try to recover his form. He also revealed that next year might be his last year playing tennis.

How many times has Rafael Nadal won the Internationaux de France?

Rafael Nadal has won the Internationaux de France fourteen times.

When is the Roland-Garros event taking place?

The Roland-Garros event will take place from May 28th to June 11th.

When was Rafael Nadal’s last match, and who did he play against?

Rafael Nadal’s last match was on January 18th, and he played against Mackenzie McDonald in the second round of the Open d’Australie, where he was eliminated.

