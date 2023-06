Passing of Slade Maldonado, a Well-known Vernon Registered Nurse from Austin, TX

Slade Maldonado Austin TX obituary Vernon Registered Nurse Slade Maldonado Slade Maldonado Austin TX memorial Remembering Slade Maldonado Slade Maldonado Austin TX tribute

Share this: Twitter

Facebook



It is with great sadness that we announce the passing of Slade Maldonado, a well-known Vernon Registered Nurse from Austin, TX.