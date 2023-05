“Sexually Transmitted Infection (STI)”: Infections sexuellement transmissibles (IST) : causes, symptômes et prévention des rapports sexuels non protégés

Infection lors de rapports sexuels non protégés : problème mondial

Les infections sexuellement transmissibles (IST) sont un problème mondial de santé publique qui touche des millions de personnes chaque année. L’activité sexuelle non protégée est une cause majeure de transmission des IST. Dans cet article, nous examinerons les causes, les symptômes et les options de traitement de ces infections.

Causes

Les IST sont causées par des bactéries, des virus ou des parasites qui se transmettent d’une personne à une autre lors d’activités sexuelles non protégées. Les facteurs qui augmentent le risque de contracter une IST comprennent :

Avoir des relations sexuelles non protégées, y compris avec des partenaires multiples

Avoir des rapports sexuels avec quelqu’un qui a une IST

Avoir des relations sexuelles à un jeune âge

Avoir des antécédents d’IST

Être atteint du VIH/SIDA

Consommer de l’alcool ou de la drogue avant les rapports sexuels

Symptômes

Les symptômes des IST varient selon le type d’infection, mais ils peuvent inclure :

Douleur ou brûlure lors de la miction

Douleur pendant les rapports sexuels

Écoulement anormal du pénis ou du vagin

Démangeaisons, rougeurs ou douleurs autour des organes génitaux

Fièvre, fatigue ou maux de tête

Des lésions ou des verrues autour des organes génitaux ou de la bouche

Certaines IST, comme la chlamydia et la gonorrhée, peuvent ne pas présenter de symptômes chez certaines personnes, mais cela ne signifie pas qu’elles ne sont pas infectées. C’est pourquoi il est important de se faire dépister régulièrement pour détecter les IST, même en l’absence de symptômes.

Options de traitement

Le traitement des IST varie en fonction du type d’infection. Les antibiotiques sont souvent utilisés pour traiter les infections bactériennes, telles que la chlamydia, la gonorrhée et la syphilis. Les infections virales, comme l’herpès et le VIH, ne peuvent pas être guéries, mais il existe des médicaments antiviraux qui peuvent aider à réduire les symptômes et à prévenir la transmission.

En plus des médicaments, il est important de s’abstenir de toute activité sexuelle jusqu’à ce que le traitement soit terminé et de pratiquer des rapports sexuels protégés pour éviter une nouvelle infection. Il est également important d’informer tous ses partenaires sexuels de son infection afin qu’ils puissent également se faire dépister et traiter si nécessaire.

Prévention

La meilleure façon de prévenir les IST est de pratiquer des rapports sexuels protégés en utilisant des préservatifs masculins ou féminins. Il est également important de se faire dépister régulièrement pour les IST, surtout si l’on a des antécédents d’infection ou si l’on a des rapports sexuels non protégés avec des partenaires multiples.

Il est également important de discuter de la santé sexuelle avec son partenaire avant d’avoir des rapports sexuels et de se faire dépister ensemble pour les IST. Si l’un des partenaires est infecté, il est important de pratiquer des rapports sexuels protégés et de s’abstenir de toute activité sexuelle jusqu’à ce que le traitement soit terminé.

Conclusion

Les infections sexuellement transmissibles sont un problème mondial de santé publique qui touche des millions de personnes chaque année. La meilleure façon de prévenir les IST est de pratiquer des rapports sexuels protégés et de se faire dépister régulièrement. Si vous pensez avoir une IST, il est important de consulter un professionnel de la santé pour un diagnostic et un traitement appropriés.

STI (Sexually Transmitted Infections) HIV/AIDS Genital Herpes Chlamydia Gonorrhea

News Source : Ochoa

Source Link :Infection lors de rapports sexuels non protégés : causes, symptômes, prévention/