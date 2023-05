“Sikap Bos”: “Changes in Boss’s Attitudes and Challenges for Employees”

Step by Step The Series Episode 4: Perubahan Sikap Bos Besar dan Tantangan Bagi Karyawan

Pada Minggu, 28 Mei 2023 pukul 13:44 WIB, Step By Step The Series Episode 4 mengisahkan perubahan sikap Jang kepada karyawan yang di bawahnya. Hal ini malah membuat karyawan lain merasa ada yang berbeda dan bertanya ada apa dengan bos tersebut?

Step By Step The Series merupakan drama Thailand yang tayang di GMM One dan WeTV dengan jumlah 12 episode. Drama ini dibintangi oleh Man Trisanu Soranun, Ben Bunyapol Likhitamnuayporn, Up Poompat Iam Samang, Saint Paramee Mahatthanadul, Wind Theerameth Phirabawornsuk, Bruce Sirikorn Kananurak, Zorzo Nathanan Akkharakitwattanakul, Poppy Ratchapong Anomakiti,Tui Puttachat Pongsuchat, Praew Hassaya Isereekul, Hymn Elisha Triwiwatkul dan masih banyak lainnya.

Sinopsis Step by Step The Series Episode 4

Setelah bertanya-tanya kepada dirinya, kenapa semua karyawan menganggapnya sangat kejam dan tegas, apalagi setelah mendapatkan email pengunduran dari Pat, dia pun mulai berubah semuanya dan mendekat dengan karyawan meski sesekali belum bisa menahan emosi.

Saat meeting dengan karyawan, dia pun memberikan pengumuman penting yaitu dengan mengajak karyawan untuk bermain golf. Namun sayangnya, semua karyawan hanya terdiam sehingga akhirnya Pat menawarkan untuk bermain badminton dan semua menyetujuinya.

Saat bermain badminton, semua karyawan kewalahan menghadapi si bos tersebut dan kalah satu per satu. Di lain sisi, karyawan yang menganggap bosnya berubah drastis tersebut pun mulai curiga dan menggosipkannya kembali.

Pesan Moral

Step by Step The Series Episode 4 mengajarkan kepada kita bahwa perubahan sikap seseorang dapat memengaruhi orang lain di sekitarnya. Kita harus selalu memperhatikan bagaimana tindakan kita memengaruhi orang lain dan berusaha untuk menjadi pribadi yang baik dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain.

Bagaimana kisah selengkapnya? Saksikan Step by Step The Series Episode 4 hanya di GMM One dan WeTV!

