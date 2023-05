Slow Food Bal: Slow Food chefs and producers to hold a ball in the gardens of Cure d’Hoves

Le Bal des chefs et des producteurs Slow Food

Le samedi 3 juin prochain, le Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly » organise la deuxième édition du Bal des chefs et des producteurs Slow Food dans les jardins de la Cure d’Hoves. L’excellente cuisine y sera mise à l’honneur.

Qu’est-ce que Slow Food ?

Slow Food est un mouvement international qui a pour but de promouvoir une alimentation saine, éthique et durable. Il s’agit de retrouver le goût des produits locaux et de qualité, de respecter le travail des producteurs et de préserver les traditions culinaires.

Le Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly »

Le Convivium Slow Food « Les Saveurs de Silly » est une association locale qui promeut les valeurs de Slow Food dans le Hainaut Occidental. Elle organise des événements, des ateliers et des rencontres pour sensibiliser les consommateurs et les producteurs à une alimentation responsable.

Le Bal des chefs et des producteurs Slow Food

Le Bal des chefs et des producteurs Slow Food est un événement gastronomique qui réunit des chefs et des producteurs locaux autour de la cuisine Slow Food. Les visiteurs peuvent déguster des plats préparés avec des produits de qualité et échanger avec les acteurs de la filière alimentaire.

La deuxième édition du Bal des chefs et des producteurs Slow Food

La deuxième édition du Bal des chefs et des producteurs Slow Food aura lieu le samedi 3 juin dans les jardins de la Cure d’Hoves. Les visiteurs pourront découvrir les produits locaux et les plats préparés par les chefs de la région. Les enfants pourront participer à des ateliers culinaires et des animations sont prévues tout au long de la journée.

Les jardins de la Cure d’Hoves

Les jardins de la Cure d’Hoves sont un lieu exceptionnel pour accueillir un événement Slow Food. Ce parc de 6 hectares abrite un potager, un verger, une serre et une mare. Il est géré de manière écologique et respectueuse de la biodiversité. Les visiteurs peuvent y découvrir une grande variété de plantes et d’animaux.

La cuisine Slow Food

La cuisine Slow Food est une cuisine qui met l’accent sur les produits locaux, de saison et de qualité. Elle respecte les traditions culinaires et le savoir-faire des producteurs. Les plats sont simples, savoureux et nourrissants. Ils sont préparés avec des ingrédients frais et naturels, sans additifs ni conservateurs.

Les producteurs locaux

Le Bal des chefs et des producteurs Slow Food met à l’honneur les producteurs locaux qui respectent les valeurs de Slow Food. Les visiteurs peuvent rencontrer ces producteurs et découvrir leurs produits. Ils peuvent ainsi mieux comprendre la filière alimentaire et soutenir une agriculture durable et éthique.

Les chefs locaux

Les chefs locaux sont les ambassadeurs de la cuisine Slow Food. Ils mettent en valeur les produits locaux et les traditions culinaires. Ils proposent des plats simples et savoureux qui respectent la saisonnalité des fruits et des légumes. Les visiteurs du Bal des chefs et des producteurs Slow Food peuvent déguster leurs créations et échanger avec eux.

Conclusion

Le Bal des chefs et des producteurs Slow Food est un événement gastronomique et culturel qui met à l’honneur les produits locaux et la cuisine Slow Food. Il permet aux visiteurs de découvrir les traditions culinaires de la région, de rencontrer les producteurs et les chefs locaux et de soutenir une agriculture durable et éthique. La deuxième édition du Bal des chefs et des producteurs Slow Food aura lieu le samedi 3 juin dans les jardins de la Cure d’Hoves. Une journée à ne pas manquer pour tous les amateurs de bonne cuisine et de produits de qualité !

Slow Food movement Chef collaboration Sustainable agriculture Garden-to-table dining Local food culture

News Source : Par Mickaël Delfosse

Source Link :Les jardins de la Cure d’Hoves vont accueillir le Bal des chefs et des producteurs Slow Food/