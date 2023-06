“Talenta Muda Pemeran Step By Step”: Profil Ringkas Para Pemeran Step By Step The Series, Penuh dengan Bakat Muda

Step By Step The Series: Sebuah Kisah Cinta dan Persaingan di Dunia Kerja

Salah satu drama Thailand yang sedang on going adalah Step By Step The Series. Drama yang mengisahkan kisah cinta di dunia kerja, teman kantor yang kadang toxic sehingga kejamnya persaingan di kantor ini memikat hati para penikmat drama.

Selain memiliki alur cerita yang menarik, drama ini juga diperankan oleh aktor dan aktris berbakat Thailand. Lantas siapa saja pemerannya? Berikut ini 15 Profil Singkat Pemeran Step By Step The Series, Bertabur Talenta Muda.

1. Man Trisanu Soranun

First Name: Trisanu

Family Name: Soranun

Native name: แมน ธฤษณุ สรนันท์

Also Known as: Thritsanu Soranan

Nationality: Thai

Gender: Male

Born: January 11, 1991

2. Ben Bunyapol Likhitamnuayporn

First Name: Bunyapol

Family Name: Likhitamnuayporn

Native name: เบน บัญญพนต์ ลิขิตอำนวยพร

Also Known as: Banyaphon Likhitamnuaiphon

Nationality: Thai

Gender: Male

Born: September 7, 2001

Demikianlah profil singkat dari dua pemeran utama Step By Step The Series. Terdapat banyak pemeran lainnya yang juga memiliki bakat dan kemampuan akting yang mengagumkan. Jika kamu penggemar drama Thailand, jangan lewatkan Step By Step The Series!

Source Link :15 Profil Singkat Pemeran Step By Step The Series, Bertabur Talenta Muda/

