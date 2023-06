“Texas transgender healthcare ban”: Legge in Texas che proibisce cure mediche ai minori transgender

Il Governatore del Texas Greg Abbott vieta assistenza medica ai minori transgender

Il Governatore repubblicano del Texas Greg Abbott ha promulgato una legge che vieta la fornitura di assistenza medica ai minori transgender. Questa legge fa del Texas il primo Stato ad adottare una misura del genere.

Cosa prevede la legge

La legge vieta ai medici di prescrivere farmaci che bloccano gli ormoni o eseguire interventi chirurgici per alterare la sessualità di chiunque abbia meno di 18 anni. La normativa entrerà in vigore da settembre e prevede un’eccezione per i figli minorenni già in trattamento con farmaci anti-ormonali o in terapia ormonale.

Critiche alla legge

La decisione del Governatore Abbott ha suscitato molte critiche da parte di gruppi di attivisti per i diritti dei minori transgender e delle organizzazioni mediche. La legge è stata definita come un attacco alla comunità LGBTQ e una violazione dei diritti umani fondamentali.

Secondo i sostenitori della legge, tuttavia, l’obiettivo è quello di proteggere i minori da decisioni mediche che potrebbero avere conseguenze negative sulla loro salute e sul loro benessere psicologico. Sostengono che i minori non dovrebbero essere sottoposti a trattamenti che potrebbero influenzare in modo permanente il loro sviluppo fisico e mentale.

Le conseguenze della legge

La legge, se attuata, avrà un impatto significativo sulla vita dei minori transgender e delle loro famiglie. Molti minori potrebbero essere costretti a interrompere i trattamenti medici in corso, mettendo a rischio la loro salute e il loro benessere psicologico.

Inoltre, la legge potrebbe avere conseguenze negative sulla comunità LGBTQ nel suo complesso, aumentando la discriminazione e l’emarginazione degli individui transgender.

Conclusioni

La decisione del Governatore Abbott di promulgare questa legge rappresenta un duro colpo per la comunità LGBTQ e per i diritti umani in generale. La legge rappresenta una violazione dei diritti dei minori transgender e potrebbe avere conseguenze negative sulla loro salute e sul loro benessere psicologico.

È importante continuare a lottare per i diritti dei minori transgender e per l’uguaglianza di genere, e denunciare ogni forma di discriminazione e intolleranza.

News Source : Tgcom24

Source Link :Texas promulga legge che vieta cure mediche a minori transgender/