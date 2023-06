രവിയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു; ഏതും വേഷവും മികച്ച രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന നടൻ

The actor who performs in the best way possible, in any role, is the one who has excelled alongside Ravi.

Ravi actor Top performances of Ravi Ravi’s acting career Ravi’s style and fashion Ravi’s popular roles and characters