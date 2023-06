Two people die due to lack of Rs.10 change today.

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

న్యూ ఢిల్లీ: ఆర్.కె.పురంలో ఒక వ్యక్తి తప్పించుకుని తిరుగుతున్నట్లు తప్పక తిరిగి చెల్లించాలని తొలి పాటించిన కారణంగా ముగ్గురు దుండగులు తప్పించుకుని తిరుగుతున్నాయి. ఈ ఘటనల్లో అప్పు తీసుకున్న వ్యక్తి ఇద్దరు ఉన్నారు.

రూ.10 వేలు అప్పు కాల్పులు సంపాదించని రూ.10 అప్పు చెల్లించలేదని కాల్పులు రూ.10 అప్పు చెల్లించలేదని కారణంగా ఇద్దరు మృతి రూ.10 వేలు అప్పు పెట్టడం వలన ఇద్దరు మృతి రూ.10 అప్పు పెట్టడం కారణంగా కన్నీటిలో ఇద్దరు మృతి.

News Source : Sakshi

Source Link :రూ.10 వేలు అప్పు చెల్లించలేదని కాల్పులు.. ఇద్దరు మృతి/