“Washington State Tuberculosis Treatment Refusal Arrest”: Arresto di una donna nello stato di Washington per aver rifiutato il trattamento della tubercolosi

Detenzione forzata di una donna per il non rispetto dell’autoisolamento: le implicazioni legali e sanitarie

Introduzione

Il caso di una donna detenuta in una stanza a pressione negativa della prigione per aver violato gli ordini di autoisolamento ha suscitato molte polemiche. Il Dipartimento della Salute ha lavorato a lungo con la famiglia per convincerla a prendere le sue medicine, ma la donna ha continuato a rifiutarsi di rispettare gli ordini di autoisolamento. Il giudice Philip Sorensen della Corte superiore della contea di Pierce ha emesso un mandato civile per l’arresto della donna, autorizzando le forze dell’ordine a trattenerla. Il dipartimento dello sceriffo ha dichiarato che la donna sarà detenuta in una zona a pressione negativa della prigione, in modo da evitare la diffusione di malattie e garantire la cura necessaria.

Il ruolo dello sceriffo

Il sergente Moss ha sottolineato che il ruolo dello sceriffo si limitava a trattenere la donna e trasferirla per cure. Non si tratta di un procedimento penale e la decisione di dimettere la donna in anticipo spetta al Dipartimento della Salute e ai tribunali. La detenzione forzata è stata autorizzata dal giudice Sorensen, ma ciò non significa che la prigioniera non abbia diritti legali.

Le implicazioni legali

La detenzione forzata è una misura estrema che può essere giustificata solo in casi eccezionali, come in questo caso in cui la donna ha violato ripetutamente gli ordini di autoisolamento. Tuttavia, i diritti della prigioniera devono essere rispettati e garantiti. La detenzione forzata deve essere limitata nel tempo e la prigioniera deve avere accesso a esami e cure mediche. Inoltre, il Dipartimento della Salute e i tribunali devono valutare regolarmente la situazione della prigioniera per decidere se può essere dimessa in anticipo.

Le implicazioni sanitarie

La detenzione forzata in una zona a pressione negativa della prigione è stata giustificata dal dipartimento dello sceriffo per evitare la diffusione di malattie e garantire la cura necessaria. Tuttavia, ci sono preoccupazioni riguardo alla salute della prigioniera. La detenzione in una zona a pressione negativa può causare problemi respiratori e la prigioniera potrebbe essere esposta a malattie infettive. Inoltre, la detenzione forzata può avere effetti negativi sulla salute mentale della prigioniera.

Conclusioni

Il caso della donna detenuta per il non rispetto dell’autoisolamento solleva importanti questioni legali e sanitarie. La detenzione forzata è una misura estrema che deve essere giustificata solo in casi eccezionali. I diritti della prigioniera devono essere rispettati e garantiti, e la prigioniera deve avere accesso a esami e cure mediche. Il Dipartimento della Salute e i tribunali devono valutare regolarmente la situazione della prigioniera per decidere se può essere dimessa in anticipo. Inoltre, ci sono preoccupazioni riguardo alla salute della prigioniera e alla detenzione in una zona a pressione negativa della prigione.

News Source : Buzznews portale di notizie

Source Link :Donna dello stato di Washington arrestata dopo aver rifiutato le cure per la tubercolosi/